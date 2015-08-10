У Авакова зарплата більша, ніж у Яценюка - ЗМІ

19:16, 10 серпня 2015
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримує найвищу зарплату серед всіх членів уряду Арсенія Яценюка. Йому платять більше, ніж самому прем'єр-міністру.

Аваков, Яценюк / УНІАН

Таку інформацію "Апостроф" отримав, проаналізувавши офіційні відповіді уряду і міністерств на свій запит.

У МВС повідомили, що посадовий оклад Арсена Авакова, як і інших міністрів, що складає 92% від розміру окладу прем'єра — 6109 грн.

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Однак, крім цього, міністр внутрішніх справ також отримує ряд надбавок за вислугу років, за особливий характер роботи та інтенсивність праці, за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і навіть за "почесне звання "Заслужений економіст України". Сукупно з окладом і надбавками, зарплата Авакова становить 13774 грн 94 коп. При цьому більшість членів Кабміну подібних доповнень до окладу позбавлені.

Апостроф

У відповіді Міністерства внутрішніх справ не зазначено, у зв'язку з чим Аваков отримує більше за інших міністрів. Але, як пояснили в апараті уряду, глава МВС не підпадає під постанову (№43 від 14.02.2015), згідно з якою до 2015 року заробітна плата членам Кабміну, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів нараховується виключно в розмірі посадового окладу.

"Ця норма не поширюється на керівників органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції. Але при бажанні міністр може відмовитися від надбавок", — сказав співрозмовник з апарату уряду.

Апостроф

З цієї ж причини підвищену зарплату може отримувати міністр оборони України Степан Полторак. Втім, напевно про це стверджувати не можна, так як Міністерство оборони ще не надало виданню відповідь про зарплати міністра.

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