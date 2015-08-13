Порошенко розповів, яка допомога потрібна Україні від західних партнерів

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю французькому виданню Liberation, передає DT.UA. В першу чергу Петро Порошенко відзначив необхідність солідарності Європи з Україною. "Це у нас є", - констатував він.

Читайте такожПорошенко обговорив з делегацією Конгресу питання участі компаній США у приватизації в Україні

Другим пунктом президент назвав трансатлантичну єдність, оскільки те, що відбувається (з боку Росії - ред.) є грубим порушенням міжнародного права та загрожує глобальній безпеці.

Також президент відзначив необхідність фінансування реформ, при цьому глава держави запевнив, що українці готові проводити необхідні реформи.

"По-четверте, потрібен механізм, здатний мотивувати агресора виконувати своє зобов'язання. Це санкції! Їх мета не карати когось. Їх мета тиснути на агресора і змусити його вивести свої війська, та виконати інші свої зобов'язання", - підкреслив Петро Порошенко.

Крім цього, Україні потрібна допомога і координація з Заходом щодо реалізації мирного плану згідно з Мінськими домовленостями, зазначив президент.