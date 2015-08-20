У БПП прокоментували можливість відставки глави ГПУ

Таку думку в інтерв'ю для ТСН.ua висловив лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко.

За його словами, попри конфлікт у Генпрокуратурі, її очільник реалізує поставлені цілі. Зокрема це стосується передачі до суду справи щодо утікача Віктора Януковича та його соратників.

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"Я бачу, що Шокін активно реалізує цілі, для яких призначений. По-перше, справи проти банди Януковича активно пішли до суду. По-друге, не дивлячись на опір старої касти, рухається реформа прокуратури", - заявив Луценко.

Політик додав, що у ГПУ активно йде боротьба із корупцією. "На ключові посади призначені помічені і підтримані суспільством Сакварелідзе і Касько. Це означає, що команда молодих прокурорів перемогла у протистоянні зі старою командою в ГПУ. Разом: вважаю, що в цих умовах нелогічно ставити питання про зміну генпрокурора", - резюмував лідер фракції БПП.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ поширили інформацію, що Шокін серйозно хворий і подасть у відставку у вересні-жовтні.