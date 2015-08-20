ЗМІ повідомили про серйозну хворобу Шокіна і його майбутню відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

"Він серйозно хворий. Я так розумію, ще при його призначенні було обумовлено, що він працює до осені, а потім дає дорогу молодим. Він подасть у відставку у вересні - першій половині жовтня", - сказав РБК-Україна один з помічників генпрокурора.

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Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції заявляв про намір рекомендувати парламенту розглянути питання про звільнення Шокіна з посади генерального прокурора України.

Нагадаємо, 13 липня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що в парламенті вже зібрано 73 підписи депутатів за розгляд питання про відставку Шокіна з посади генпрокурора.

Для розгляду питання про відставку генпрокурора необхідно зібрати щонайменше 150 підписів депутатів.