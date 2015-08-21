Порошенко в Берліні розповість європейським лідерам про блеф Путіна, - джерело
Президент Петро Порошенко на переговорах з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом у Берліні 24 серпня може спробувати донести до них, що Росія і Володимир Путін блефують із загрозою ядерної війни.
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на своє джерело в Адміністрації Президента.
Можливість відкладання змін до Конституції України може стати простором для "дипломатичного маневру" у переговорах, — пояснив співрозмовник видання.
Під час візиту в Берлін Порошенко буде демонструвати готовність Києва дотримуватися Мінських домовленостей і продовжувати діалог із західними партнерами
"З одного боку, зрозуміло, що на переговорах збираються "дружити проти Москви". З іншого — це можливість Порошенка переконати Захід у тому, що Путін блефує, і ядерної війни боятися нічого. І, стало бути, можна піднімати більш глобальне питання про зміну переговорних форматів — заміни "Мінська" і "Нормандії" чимось іншим", — вважає джерело.
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"Україна ніколи не піде на обмеження свого юридичного суверенітету над окупованими територіями" і нинішня редакція змін до Конституції буде максимальною поступкою з боку Президента.
"Прямої норми Конституції не було і не буде. А посилання на закон про особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донбасу — фільчина грамота, адже його можна змінити в будь-який момент", — додало джерело.
Нагадаємо, що після завершення офіційних святкувань до Дня Незалежності на Майдані в Києві Порошенко вирушить до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини і президентом Франції.