Порошенко в Берліні розповість європейським лідерам про блеф Путіна, - джерело

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на своє джерело в Адміністрації Президента.

Можливість відкладання змін до Конституції України може стати простором для "дипломатичного маневру" у переговорах, — пояснив співрозмовник видання.

Під час візиту в Берлін Порошенко буде демонструвати готовність Києва дотримуватися Мінських домовленостей і продовжувати діалог із західними партнерами

"З одного боку, зрозуміло, що на переговорах збираються "дружити проти Москви". З іншого — це можливість Порошенка переконати Захід у тому, що Путін блефує, і ядерної війни боятися нічого. І, стало бути, можна піднімати більш глобальне питання про зміну переговорних форматів — заміни "Мінська" і "Нормандії" чимось іншим", — вважає джерело.

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"Україна ніколи не піде на обмеження свого юридичного суверенітету над окупованими територіями" і нинішня редакція змін до Конституції буде максимальною поступкою з боку Президента.

"Прямої норми Конституції не було і не буде. А посилання на закон про особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донбасу — фільчина грамота, адже його можна змінити в будь-який момент", — додало джерело.

Нагадаємо, що після завершення офіційних святкувань до Дня Незалежності на Майдані в Києві Порошенко вирушить до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини і президентом Франції.