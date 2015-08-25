Захист Сенцова та Кольченка звертатиметься до ЄСПЛ, якщо апеляція у справі буде відхилена

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, повідомляє Радіо Свобода.

Він наголосив, що суд у російському Ростові-на-Дону залишив без уваги доводи на користь невинуватості підсудних, а також не виніс жодного рішення з приводу розслідування інформації про тортури, про які заявив Сенцов і головний свідок на процесі Геннадій Афанасьєв.

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"Ми розраховували на більш м’який вирок, але вийшло 20 років, як і обіцяли Сенцову співробітники ФСБ, що його затримували. Будемо оскаржувати у Верховному суді, він набагато об’єктивніше дивиться на такі справи. Я даю відсотків 20 на те, що після апеляції щось зміниться в цьому вироку. Суд не взяв до уваги наші докази того, що ні Сенцов, ні Кольченко не мали відношення до "Правого сектору", а також проігнорував заяви про тортури", – сказав Дінзе.

Адвокат назвав справу проти Сенцова і Кольченка політичною, нагадавши, що і Amnesty International, і російський правозахисний центр "Меморіал" визнали їх політв’язнями.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова й активіста Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Обидва провину заперечували з дня їх затримання.

Сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову та Кольченку, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.