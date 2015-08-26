Порошенко призначив першого заступника міністра закордонних справ послом у Великій Британії
16:20, 26 серпня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив першого заступника міністра закордонних справ Наталію Галібаренко надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Президент України Петро Порошенко / twitter.com/poroshenko
Про це йдеться в указі глави держави №513 від 26 серпня.
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Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2014 року Кабінет міністрів призначив Галібаренко першим заступником міністра закордонних справ.
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