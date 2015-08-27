Генштаб не дав наказу про відведення військ з Іловайська, хоча було зрозуміло, що на місто йдуть російські війська – Корбан

Про це повідомив колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА, голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

«Я мав зв'язок з Хомчаком і Березою. Я говорив: заходять російські війська, потрібно виходити, бо будуть жертви. Хомчак дав однозначну відповідь: я давав присягу, я без наказу назад не піду», – розповів Геннадій Корбан в ефірі Hromadske.tv.

За словами політика, Хомчаку віддавали накази з Генштабу, а Генштаб отримував їх від головнокомандувача.

За інформацією Корбана, сил для взяття і утримання Іловайська в секторі «Б» було недостатньо. «Я розмовляв на початку серпня з генералом Хомчаком, це мій друг, і він відверто мені сказав, що є наказ взяти Іловайськ, але військ немає, – сказав Геннадій Корбан. – І оскільки у Хомчака справді не було військ, то Генштаб в особі Муженка звернувся безпосередньо до Авакова з проханням залучити добровольчі батальйони: «Дніпро», «Донбас», «Шахтарськ», «Азов», трохи пізніше, коли операція вже йшла, був залучений батальйон Тетерука «Миротворець»».

Нагадаємо, в серпні минулого року українські війська захопили більшу частину Іловайська. Але після введення регулярних військ РФ вони опинилися в оточенні. При виході з міста через «гуманітарний коридор» українські війська були обстріляні. За даними військової прокуратури, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 429 були поранені. Разом з тим, парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у 1000 осіб.