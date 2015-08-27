Суд заарештував співробітника "Титану", який обстріляв автомобіль Совсун

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що прокурор на судовому засідання вимагав обрання виключного запобіжного заходу у вигляді арешту без застави. Зважаючи, на даний час прокуратурою міста підготовлено апеляцію на вказане рішення суду.

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Нагадаємо, 25 серпня в центрі Києва обстріляли автомобіль першого заступника міністра освіти і науки Інни Совсун. У машині знаходився водій. Одна з куль пролетіла прямо у нього над головою. Інші кулі застрягли в задніх дверях.

Начальник Головного управління МВС України у місті Києві Олександр Терещук повідомив, що стрілянину біля Міністерства освіти і науки відкрив п’яний співробітник спецпідрозділу «Титан». Терещук зауважив, що у даний час з’ясовується, чому цей чоловік знаходився в Києві, адже він повинен нести службу на території Донецької області.

За місцем перебування чоловіка було знайдено 4 одиниці нарізної зброї, зокрема, автомат “Таурус”.