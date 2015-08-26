У МВС розповіли, хто відкрив стрілянину біля будівлі Міносвіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції.

Терещук зазначив, що напередодні ввечері до міліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Перемоги, 12, відбувається стрільба у напрямку Міністерства освіти і науки та Міністерства інфраструктури.

За його словами, правоохоронці прибули на місце події, і вже за 5 хвилин злочинця було затримано. При затримані було застосовано фізичну силу та спецзасоби.

“Злочинцем виявився молодий чоловік, 39 років, уродженець Донецької області. Він же є співробітником міліції. Є такий підрозділ Управління державної служби охорони - підрозділ “Титан”, - сказав Терещук.

Він зауважив, що у даний час з’ясовується, чому цей чоловік знаходився в Києві, адже він повинен нести службу на території Донецької області.

За місцем перебування чоловіка було знайдено 4 одиниці нарізної зброї, зокрема, автомат “Таурус”.

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Крім того, після обстрілу з балкону міністерств було вилучено 16 гільз.

Терещук зазначив, що чоловік наразі утримується в ізоляторі тимчасового тримання.

“Останній був в стані алкогольного сп'яніння - 2,2 проміле. Це середня ступінь алкогольного сп'яніння”, - зауважив начальник київської міліції.

Він також повідомив, що в квартирі, з якої вівся обстріл, що при купівлі була оформлена на дружину цього чоловіка, було проведено обшук. Обшук також провели за місцем проживання, де цей чоловік зареєстрований.

Терещук зауважив, що зброя зареєстрована на цього чоловіка як на працівника міліції.

Він зауважив, що у помешканні дружини знайдено значну кількість набоїв, які не зареєстровані і “не придбані”, а також граната РГД-5 і два запали до неї.

Терещук наголосив, що постраждалих внаслідок стрілянини не встановлено, лише пошкоджено автомобіль першого заступник міністра освіти та науки.

“Була хаотична стрільба п'яного чоловіка, хуліганство - чисті мотиви. Іншого не скажеш”, - зауважив начальник міліції, і додав, що “клопочемо перед прокуратурою, щоб останнього арештувати”.

Він висловив думку, що сьогодні до кінця дня буде рішення суду з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня у Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України м. Києві поінформували, що у Шевченківському районі Києва невідомий влаштував стрілянину. У результаті пошкоджено автомобіль першого заступника міністра освіти і науки України Інни Совсун.