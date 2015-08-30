Ляшко заявив, що його фракція не буде голосувати за зміни до Конституції і готує план дій на завтрашньому засіданні
Радикальна партія не буде голосувати за зміни до Конституції на завтрашньому засіданні Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
«Зараз ми зібрали засідання фракції Радикальної партії, будемо обговорювати план дій на завтра, адже завтра у парламенті будуть надзвичайно важливі події. Фактично притягуватимуться путінські зміни до Конституції», - каже Ляшко.
На його думку, зміни до Основного закону дозволять легалізувати бойовиків на Донбасі і дадуть їм можливість прийти до влади.
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«Наше завдання не просто голосувати проти, наше завдання – не допустити зради в стінах антиукраїнського парламенту. І саме тому зараз ми запросили на засідання фракції представників різних фракцій, в тому числі і позафракційних нардепів – де ми виробляємо спільний план дій до завтрашнього голосування», - заявив нардеп.
Радикальна партія наполягає на вилученні із законопроекту "норми про особливий статус Донбасу" і винести питання про статус регіону на всеукраїнський референдум разом із місцевими виборами.
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На думку лідера парламентської фракції, завтра все ж знайдуться 226 голосів за зміни до Конституцаию, тому "Радикальна партія оголошує всеукраїнську мобілізацію і стягує своїх активістів".
Як повідомляв УНІАН, Порошенко сподівається, що Верховна Рада України в понеділок, 31 серпня, підтримає законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.