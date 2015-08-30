Ляшко заявив, що його фракція не буде голосувати за зміни до Конституції і готує план дій на завтрашньому засіданні

Про це УНІАН повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

«Зараз ми зібрали засідання фракції Радикальної партії, будемо обговорювати план дій на завтра, адже завтра у парламенті будуть надзвичайно важливі події. Фактично притягуватимуться путінські зміни до Конституції», - каже Ляшко.

На його думку, зміни до Основного закону дозволять легалізувати бойовиків на Донбасі і дадуть їм можливість прийти до влади.

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«Наше завдання не просто голосувати проти, наше завдання – не допустити зради в стінах антиукраїнського парламенту. І саме тому зараз ми запросили на засідання фракції представників різних фракцій, в тому числі і позафракційних нардепів – де ми виробляємо спільний план дій до завтрашнього голосування», - заявив нардеп.

Радикальна партія наполягає на вилученні із законопроекту "норми про особливий статус Донбасу" і винести питання про статус регіону на всеукраїнський референдум разом із місцевими виборами.

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На думку лідера парламентської фракції, завтра все ж знайдуться 226 голосів за зміни до Конституцаию, тому "Радикальна партія оголошує всеукраїнську мобілізацію і стягує своїх активістів".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сподівається, що Верховна Рада України в понеділок, 31 серпня, підтримає законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.