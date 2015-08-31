"Самопоміч" заборонила своїм нардепам мати власну думку щодо змін до Конституції і голосуватиме проти

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Семен Семенченко.

"На засіданні фракції Об'єднання Самопоміч домовилися голосувати проти внесення змін до Конституції", - йдеться у повідомленні.

На засіданні фракції Об'єднання Самопоміч домовилися голосувати проти внесення змін до Конституції. Добраніч Posted by Семен Семенченко on Sunday, August 30, 2015

При цьому, народний депутат від "Самопомочі" Вікторія Пташник повідомила, що прийнято рішення про неможливість мати окрему думку по питаннях, що стосуються Конституції.

"Прийнято рішення про неможливість мати окрему думку по питаннях, що стосуються Конституції. Нашим Положенням до сьогоднішнього вечора було передбачено право депутата на власну аргументовану позицію, відмінну від рішення фракції.", - написала нардеп.

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Також вирішено змінити внутрішнє Положення фракції, згідно з яким відтепер питання про виключення депутатів з фракції приймається не 3/4, а достатьно 2/3 членів фракції.

"В ніч перед голосуванням по Конституції наша фракція змінила внутрішнє Положення. Зокрема, Положенням, під яким підписалися всі члени фракції, було передбачено, що питання про виключення депутатів з фракції приймається 3/4. Саме ці 3/4 голосів раніше завадили виключити перший номер фракції Ганну Гопко за власну позицію по Конституції. Сьогодні ввечорі Положення змінили - тепер для виключення з фракції достатньо 2/3. Ймовірно, так простіше буде виключати з фракції за свою позицію та професійні переконання", - зазначила Пташник.

В ніч перед голосуванням по Конституції наша фракція змінила внутрішнє Положення. Зокрема, Положенням, під яким підписал... Posted by Victoria Ptashnyk on Sunday, August 30, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура України почала розслідування і викликає на допит мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового для надання інформації щодо спроби підкупу народних депутатів.

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Як зазначається у повідомленні на сайті ГПУ, на офіційному порталі Верховної Ради України 29 серпня опубліковано заяву голови Верховної Ради Володимира Гройсмана щодо інформації про намагання здійснення підкупу народних депутатів України від фракції "Самопоміч" напередодні голосування щодо конституційних змін.