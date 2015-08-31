Береза повідомив про можливий обстріл вікон Ради з вогнепальної зброї (фото)
16:35, 31 серпня 2015Політика
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Народний депутат Борислав Береза опублікував фото пошкодженого броньованого скла одного з вікон Верховної Ради на третьому поверсі. Характер пошкоджень вказує на можливий постріл з вогнепальної зброї.
Про це Береза повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.
«Сьогодні звучать не тільки вибухи. Броньоване вікно на третьому поверсі ВР. Хтось мабуть хоче щоб його сценарій реалізували в Україні. Хотілося б знати його ім'я», - написав Береза.
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