Береза повідомив про можливий обстріл вікон Ради з вогнепальної зброї (фото)

Про це Береза повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Сьогодні звучать не тільки вибухи. Броньоване вікно на третьому поверсі ВР. Хтось мабуть хоче щоб його сценарій реалізували в Україні. Хотілося б знати його ім'я», - написав Береза.