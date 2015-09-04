ОБСЄ в Україні запускає проект "Молодіжна контактна група"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

Метою проекту є розширення можливостей молодих людей в Україні для налагодження діалогу в країні.

«СММ переконана, що цей проект може дати молодим українцям шанс змінити ситуацію на краще шляхом налагодження діалогу між молодими людьми з різних куточків України і дати їм можливість реалізувати власні ідеї та проекти для нормалізації ситуації в країні, - йдеться в повідомленні.

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«СММ вважає, що надання молодим людям можливостей реалізувати власні ініціативи для поліпшення ситуації в Україні в цей непростий час може істотно сприяти припиненню цього конфлікту», – заявив голова СММ посол Ертурул Апакан.

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не виявила важкого озброєння бойовиків "ДНР" у встановлених для зберігання місцях, де воно мало знаходитися після його відводу з лінії розмежування в зоні АТО.