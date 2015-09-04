Яценюк звинуватив Саакашвілі у брехні, але назвався його "першим союзником"

Про це він повідомив у заяві для ЗМІ, передає кореспондент УНІАН.

"Я б хотів, звичайно, звернутися і до керівника Одеської обласної державної адміністрації: я розумію всю емоційність, яка в нього є, я розумію, як йому важко. Важко всім. Ми тут всі єдині, і тому емоції, необгрунтовані звинувачення, вони грають на руку тільки тим, хто проти реформ в країні, хто проти реальних змін в Україні. Тим більше негоже колишньому президенту давати брехливі звинуваченнями. Але я - його перший союзник", - запевнив Яценюк.

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"Михеїл повинен працювати, і він буде працювати. Я ні на які персональні випади не реагую. Мова не йде ні про персоналії, ні про емоції. Мова йде про відповідальність за долю країни, про мою відповідальність перед Україною, про відповідальність Міхеїла перед одеситами, і ми тут єдині і спільні", - додав прем’єр.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Саакашвілі заявив в ефірі "5 каналу", що український уряд контролюють олігархи.