МЗС та Єврокомісія планують відкрити сервіс для допомоги українським експортерам

Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи на запитання "Європейської правди" в Брюсселі.

"Коли Мальмстрьом приїде, ми підпишемо проект, який зветься exportdesk, в тому числі – він буде з регіональною складовою. Його регіональні представництва будуть допомагати, щоби на ринку ЄС просувалися не лише київські компанії", - заявив міністр.

Він, водночас, не уточнив орієнтовні дати візиту комісара.

За словами Клімкіна, досягнуто домовленості, що цей сервіс включатиме допомогу щодо доступу українських виробників до європейських тендерів.

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"Також ми хочемо, щоби він допомагав нашим компаніям вийти на держані закупівлі. Це ринок величезної ємності, але ми (український бізнес) поки що не знаємо як використовувати європейські тендери. І (досягнута домовленість що) ця складова теж буде", - пояснив глава МЗС.

Також, за його словами, є домовленість активізувати контакти європейських та українських бізнес-асоціацій.

Ще одне очікування Києва – що Європейська комісія дасть європейським виробникам політичний сигнал, який дозволить мінімізувати вплив нестабільності в Україні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на тристоронніх консультаціях на міністерському рівні між Україною, Росією та Європейською комісією з вирішення можливих негативних наслідків реалізації Угоди про зону вільної торгівлі предметного обговорення не було. За словами Клімкіна, єдиною домовленістю, яка стала результатом зустрічі, є подовження експертних консультацій.