Загрози Маріуполю з боку бойовиків поки немає – командир розвідроти полку "Дніпро-1"

Однак супротивник здійснює ротацію по всій лінії фронту, і маріупольський напрямок не є винятком, повідомив член політради Донецького обласного осередку «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», командир розвідроти полку «Дніпро-1» Олександр Соболь.

За його словами, ротація відбувається з метою оновлення озброєння і заміни деморалізованих великими втратами бойовиків під Стилою і Новоазовськом. «Бойовики переміщуються на другу і третю лінії оборони, а їхнє місце займають професійні російські військові. Є припущення, що таким чином російська влада хоче навести лад на фронті, тому що бойовики допускають багато самодіяльності», – зазначив заступник голови УКРОПУ в Маріуполі Роман Соколов.

«Вагомої загрози Маріуполю ротація бойовиків поки не несе, тому що головні, сплановані напрямки удару – північніше від міста, і до третьої декади вересня удари малоймовірні», – додає Олександр Соболь.