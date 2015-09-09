Мінські угоди допоможуть повернутися українській владі на Донбас - Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він сказав в інтерв’ю одному із телеканалів.

Першою передумовою цього процесу, наголосив Турчинов, має бути повне звільнення окупованої території від бойовиків.

«Не можна говорити про якісь процеси повернення української влади на цю територію допоки там перебувають російські військові, російська армія і використовується російська зброя», - сказав він та додав: «Процес дуже простий - повний вивід російської армії, усіх російських військових найманців, контрактників, генералітету, солдатів, які за гроші готові вбивати».

Турчинова зауважив, що другий етап - перекриття кордону, повний контроль України над всім кордоном вздовж нашої території.

«Це необхідно для того, щоб не було повзучої провокативної формули, яку нав'язувала нам Росія на самому початку окупації, коли під виглядом гуманітарних конвоїв, якоїсь іншої допомоги просто заходила військова техніка тощо», - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що «без перекриття кордону ми постійно будемо мати систему відновлення цієї військової провокації з боку РФ».

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Турчинов зазначив, що за виконанням перших двох етапів йде відновлення влади, українського законодавства, української Конституції на цій території: «І от з цього моменту починається повноцінний процес реінтеграції».

Щодо виборів на окупованій території, то він наголосив, що вони мають відбутися після виведення російських військ, як це передбачено Мінськими угодами.

При цьому Турчинов нагадав, що серед умов за Мінськими домовленостями - виведення російських військ, відновлення закону і Конституції на окупованих територіях, розблокування державних підприємств та державних установи, створення умов для всіх політичних сил, українських ЗМІ для проведення виборчої кампанії.

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У той же час, як зазначив він, бойовики прийняли рішення проводити вибори 18 жовтня у так званій «ДНР» і на початку листопада в так званій «ЛНР».

«Ми не визнаємо ці вибори, тому що жодна з позицій Мінських угод тут не виконана», - наголосив Турчинов.