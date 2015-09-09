Україна та Польща створять Раду обміну молоддю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, сьогодні в рамках візиту урядової делегації України до Варшави підписано Угоду про українсько-польську Раду обміну молоддю.

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Документ має на меті налагодити механізм двосторонньої співпраці у справах молодіжних обмінів та співробітництва і поглиблення контактів представників молоді двох країн.

Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща у присутності глав урядів двох країн підписали міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр національної освіти Польщі Йоанна Клюзік-Ростковська.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк після зустрічі з главою уряду Республіки Польща Евою Копач підкреслив, що ця угода дає можливість «створити реальні умови і забезпечити фінансування» для обмінів молоддю.

«Щоб польська молодь приїхала не тільки до Львова й Києва, але й до Дніпропетровська - і настане час, коли вона приїде до Донецька, Луганська і Сімферополя. І щоб українська молодь так само їздила по всій Польщі», - зауважив він.

На переконання Яценюка, це найкращий шлях європейської інтеграції.