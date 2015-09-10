Експерт: НАБУ зможе проводити слідства з грудня

Про це заявив голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін в коментарі Радіо Свобода.

«Антикорупційне бюро запрацює в форматі слідства не раніше грудня цього року. Тобто раніше цього не буде точно. Ми покладаємо великі надії на цю організацію, тому що гальмувалося її створення кілька років», – сказав Шабунін.

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Експерт також додав, що основною метою бюро є боротьба з розкарданням чиновниками державних ресурсів.

«Ми переконані, що ці органи мають створити прецеденти, прецеденти покарання високопосадовців, які використовують бізнес, не завжди власний, формально з ними пов'язаний – для особистого збагачення шляхом розкрадання державних ресурсів: чи то землі, чи то надр, чи то прямо бюджетних коштів», – сказав експерт.

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 вересня в Національному антикорупційному бюро розпочато навчання перших 70 детективів. До навчання залучені експерти з Європи, представники Канади, США, Грузії, а також українські спеціалісти.