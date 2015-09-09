Reuters повідомило про будівництво російської військової бази на кордоні з Україною

За оцінками журналіста агентства Reuters, у військовому містечку, розташованому біля села Солоти Валуйського району Бєлгородської області, можна розмістити кілька тисяч осіб, пише РБК.

Згідно з документами, розміщеними на порталі держзакупівель, там планується побудувати у тому числі казарми на 3500 осіб, склади з озброєнням, басейн, льодовий каток, перукарню, лазарет на 50 осіб на загальній площі 6000 кв. м, говориться в статті.

Документ передбачає, що перша стадія будівництва буде завершена до 29 квітня 2016 року.

Місце будівництва знаходиться поруч із залізницею, що зв'язує Москву з Луганськом.

Репортер видання побував на місці будівництва, де поки що лише споруджують паркан і будують дорогу до майбутнього спорудження, але був змушений виїхати, оскільки хтось із робітників запідозрив журналіста в роботі на українську розвідку, а його начальник пригрозив подзвонити в ФСБ.

Співрозмовник Reuters з Спецбуду, з яким він спробував поговорити, від коментарів відмовився, пославшись на конфіденційність.

За словами журналіста агентства, схожа активність спостерігалася в цьому районі і в квітні минулого року, коли в ході навчань поруч з Валуйками були розміщені російські війська.