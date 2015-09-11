Суд переніс засідання щодо "свободівця" Сиротюка, підозрюваного у заворушеннях під Радою 31 серпня
Печерський райсуд Києва переніс засідання, на якому розглядалося питання обрання запобіжного заходу екс-нардепу члену ВО "Свобода" Юрію Сиротюку у кримінальному провадженні про заворушення під Верховною Радою 31 серпня.
Про це повідомила прес-служба ВО "Свобода".
"Розгляд справи перенесено у зв'язку з тим, що сторона обвинувачення не оголосила підозру підсудному, як того вимагає закон. Суддя зобов'язав прокурора надати стороні захисту належно оформлене клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Ю.Сиротюка", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується в повідомленні, "під час суду, в ході оголошення підозри копії клопотання підозрюваному не вручили, чого вимагає закон. Відповідно, суд не мав юридичних підстав розглядати справу".
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Таким чином, "суддя прийняв рішення оголосити перерву в засіданні, поки підозрюваному не буде вручено належно оформлене клопотання і не відбудеться ознайомлення з матеріалами справи", - пише прес-служба.
"Засідання суду продовжиться після 14:00. Точний час буде повідомлено пізніше", - зазначається в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра АПК, члена ВО «Свобода» Ігоря Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатов. Таким чином відмовивши у задоволенні клопотання сторони звинувачення у застосуванні до Швайки запобіжного заходу у вигляді арешту.