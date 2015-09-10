Суд відпустив "свободівця" Швайку на поруки депутатів

Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра АПК, члена ВО «Свобода» Ігоря Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатов.

Відповідну резолютивну частину ухвали оголосила сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олеся Батрин. Таким чином відмовивши у задоволенні клопотання сторони звинувачення у застосуванні до Швайки запобіжного заходу у вигляді арешту.

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«Слідчий суддя ухвалила у клопотанні старшого слідчого МВС України погодженого з прокурором управління нагляду Генпрокуратури України відмовити. Застосувати до Швайки Ігоря Олександровича запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів Ільєнка, Бублик, Ємця, Левченка, та ін,», - зазначається в ухвалі. Також суд зобов’язує Швайку протягом двох місяців дії запобіжного заходу прибувати за викликом до слідчого або прокурора у встановлений період, не відлучатися з населеного пункту без попередження слідчого або прокурора, здати на зберігання закордонний паспорт. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення і може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом 5 днів.