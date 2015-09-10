Порошенко обговорив із головою МЗС Люксембургу питання підтримки України у протидії агресії та реалізації реформ

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Порошенко наголосив, що Україна покладає особливі сподівання на Люксембург, який головує у другому півріччі в Раді Європейського Союзу, у питаннях посилення підтримки та солідарності ЄС з Україною у протистоянні російській агресії та впровадженні реформ.

Сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі, стан виконання Мінських угод та підсумки останніх телефонних переговорів в рамках «Нормандського формату», що відбулися напередодні. Порошенко наголосив, що найважливішим завданням на цей момент є закріплення повного та сталого режиму припинення вогню.

Президент зазначив, що Україна докладає значних зусиль для вирішення гуманітарних проблем населення, що опинилося на окупованих територіях Донбасу. Так, у пунктах пропуску на лінії розмежування відкриваються гуманітарно-логістичні центри, в яких можна придбати всі необхідні товари за цінами, які діють в Україні і які значно нижчі, ніж ціни на окупованих територіях.

У свою чергу Ассельборн високо оцінив неухильне виконання Україною Мінських домовленостей.

Під час зустрічі були обговорені перспективи завершення ратифікації державами – членами ЄС Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Президент України повідомив добрі новини, що цього дня Сенат Італії ратифікував цю Угоду та висловив сподівання, що Греція та Кіпр також не зволікатимуть з таким рішенням.

Читайте такожПорошенко по завершенні своєї каденції хоче бачити в Україні мир

Співрозмовники обговорили перспективи запровадження безвізового режиму для українських громадян.

Президент попросив главу МЗС Люксембургу передати запрошення відвідати Україну з візитом прем’єр-міністру цієї країни Ксав’є Беттелю.

Президент висловив сподівання на те, що Форум «Ялтинська європейська стратегія», який започатковано на території Криму та вже другий рік через анексію півострова перенесено до Києва, повернеться до Ялти, в український Крим.

Читайте такожПорошенко вручив орден Свободи екс-президенту Європейської Комісії Баррозу

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн наголошує, що Європейський Союз більш солідарний та об'єднаний до України, ніж до проблем міграції. Ассельборн завірив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну як важливого партнера ЄС.