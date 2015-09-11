В ЄС відмовилися назвати терміни введення безвізового режиму для українців

Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та з переговорів про розширення Йоганнес Ган не прогнозує, коли може бути запроваджений безвізовий режим для України, але сподівається на позитивний звіт про виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ган заявив під час спільної заяви для преси з президентом України Петром Порошенком.

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“Я не можу передбачити, коли може бути запроваджений безвізовий режим для України. Але найвищий рівень оптимізму полягає в тому, що я можу сказати, що сподіваюся на те, що ми отримаємо позитивний звіт про виконання Плану щодо лібералізації візового режиму якнайшвидше”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.

За даними МЗС України, експертні місії Євросоюзу з оцінки виконання зобов'язань України для запровадження безвізового режиму працюватимуть в Україні у вересні-листопаді цього року.

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18 серпня президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером заявив, що Україна передала Єврокомісії звіт про виконання Плану дій з лібералізації візового режиму й очікує на позитивну рекомендацію щодо запровадження безвізового режиму.

У відповідь Юнкер запевнив, що Єврокомісія виконає свою частину зобов’язань і на основі оцінки досягнутого Україною прогресу до 15 грудня представить відповідні рекомендації на розгляд держав Європейського Союзу.