Україна розраховує 1 січня 2016 року отримати безвізовий режим з ЄС - ЗМІ
15:06, 20 травня 2015Політика
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Україна розраховує отримати безвізовий режим з Євросоюзом з 1 січня 2016 року.
REUTERS
Про це "Апострофу" повідомило джерело в дипломатичних колах.
За даними співрозмовника, саме на цій даті наполягає українська сторона перед самітом "Східного партнерства" в Ризі, який відбудеться 21-22 травня.
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Разом з тим, за інформацією видання, дата безвізового режиму для України може бути не згадана у підсумковій декларації за результатами Ризького саміту. Зараз ведуться переговори.
Посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба в коментарі виданню не назвав конкретних дат можливої лібералізації візового режиму, зазначивши, що цього слід очікувати на початку 2016 року.
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