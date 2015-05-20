Україна розраховує 1 січня 2016 року отримати безвізовий режим з ЄС - ЗМІ

Про це "Апострофу" повідомило джерело в дипломатичних колах.

За даними співрозмовника, саме на цій даті наполягає українська сторона перед самітом "Східного партнерства" в Ризі, який відбудеться 21-22 травня.

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Разом з тим, за інформацією видання, дата безвізового режиму для України може бути не згадана у підсумковій декларації за результатами Ризького саміту. Зараз ведуться переговори.

Посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба в коментарі виданню не назвав конкретних дат можливої лібералізації візового режиму, зазначивши, що цього слід очікувати на початку 2016 року.