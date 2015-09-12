В УКРОПі вимагають звільнити чиновницю Мін’юсту, яка дає політичне майбутнє партіям сепаратистів

Саме ця чиновниця відповідає в Міністерстві юстиції за нагляд за законністю функціонування політичних партій в Україні і саме вона нічого не зробила для заборони політичної сили сепаратистів-терористів «Ми маємо мету» (МММ) Дениса Пушиліна.

«Міністерство юстиції допустило злочинну халатність спочатку дозволивши діяльність політичних партій Маркова, Аксьонова та Пушиліна, а потім палець об палець не вдарило, щоб ці партії були заборонені. Це злочинна бездіяльність», – наголосив Андрій Денисенко.

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«Звертаюсь до Генеральної прокуратури та СБУ з проханням перевірити роботу Міністерства юстиції щодо реєстрації та нагляду за діяльністю політичних партій та громадських організацій сепаратистського спрямування, – заявив він. – Зокрема, крім партії МММ Пушиліна, в Україні досі не заборонено організацію «Український вибір» кума Путіна Віктора Медведчука та антиукраїнську партію СДПУ(о)».

Нагадаємо, партія МММ, відповідно до даних ЦВК, теоретично може взяти участь у місцевих виборах. Разом з тим, народний депутат Ігор Луценко повідомив, що, за його інформацією, партія є «фейковою» – її організації не зареєстровані у більшості областей України, як того вимагає закон.