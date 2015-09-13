Екс-нардеп Шевченко стане послом України в Канаді

Колишній народний депутат Андрій Шевченко стане послом України в Канаді.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат, представник президента України з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

«Про те, що нашим послом у Канаді може стати хлопець зі знаковим і таким любим для вуха діаспори прізвищем, якому дуже личить вишиванка, в якого чудова англійська, прекрасна освіта і великий політичний досвід, ми дізналися з місяць тому", - пише Геращенко.

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"Але зараз, коли новину вивідали вже й журналісти, - можна неофіційно привітати Андрія Шевченка з майбутнім офіційним призначенням, бо ж залишилися ще певні процедурні питання, і Україну з новим послом в ключовій для нас країні», - зазначає парламентарій у соціальній мережі.

Нагадаємо, в суботу ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Шевченка призначать послом України в Канаді.

Андрій Шевченко – відомий журналіст, співзасновник і перший голова Київської незалежної медіа-профспілки. Після Помаранчевої революції став одним із лідерів ініціативи щодо утворення в Україні суспільного мовлення.

Народний депутат України 5-го та 6-го скликань. В обох скликаннях обирався головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.