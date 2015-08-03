Посол Канади розповів про вплив своєї країни на вирішення конфлікту на Донбасі

Про це заявив посол Канади в Україні Роман Ващук, передає "Апостроф".

"Наш прем'єр (Стівен Харпер - Ред.) і міністр оборони Канади Джейсон Кенні не раз озвучували, що ми всі варіанти залишаємо на столі, і всі вони доступні на випадок ескалації конфлікту, йдеться, в тому числі, і про летальну зброю", - запевнив він.

При цьому Ващук додав, що те, що зроблено і що заплановано, вже позитивно впливає на обороноздатність України.

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За словами посла, деякі форми допомоги Канади сприяли успіху ЗСУ у Мар'їнці на початку червня (під час наступу бойовиків - Ред.).

Також він наголосив, що навчання, які країни збираються проводити, націлені на підвищення автономії і маневреності різних підрозділів ЗСУ.

"Та й сама Україна почала виробляти і поставляти собі те ж сучасне озброєння, які раніше йшло тільки на експорт. У цілому, ці фактори сприяють тому, що конфлікт продовжується в тліючому вигляді, щоб протилежна сторона, сепаратисти з їхным російським командуванням збройних сил, які їх підтримують, не наважувалися просуватися далі по території України", - повідомив Ващук.

Раніше УНІАН повідомляв, що інструктори Збройних сил Канади протягом майже двох років будуть тренувати українських військовослужбовців.