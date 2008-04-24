Шендерович: Я уважно вдивляюся в риси Путіна, може, все-таки він єврей

Президент РФ Володимир ПУТІН погодився стати прем`єром, щоб, спираючись на парламентську фракцію єдиноросів, мати можливість влаштувати імпічмент своєму наступнику Дмитру МЕДВЕДЄВУ. Про це заявив опозиційний політик і сатирик Віктор ШЕНДЕРОВИЧ в інтерв`ю УНІАН.

"ПУТІН на чолі «Єдиної Росії»… Тут усе зрозуміло. Йому потрібно ж кимсь бути. Знаєте, є такий анекдот про англійця і єврея… Англієць іде не попрощавшись, а єврей прощається, але не йде. Тож у мене є підозри, що Путін єврей, бо він якось попрощався з нами, але не пішов і не збирається. Я тепер уважно почав вдивлятися в риси його обличчя, може, все-таки він єврей", - іронізує ШЕНДЕРОВИЧ.

Російський політик вважає, що ПУТІН не йде від влади не зі своєї волі: "Думаю, він хотів би піти на відпочинок. Він же не маніяк влади, він не ЛУКАШЕНКО, не Туркменбаши, тобто він не людина влади. Але йому небезпечно піти, тому що як тільки він спробує відійти від усіх важелів влади, він стане не національним лідером, суб’єктом права, м’яко кажучи. До нього є дуже багато запитань, починаючи від ЮКОСу (російська нафтова компанія, що була оголошена банкрутом у 2006 році. – УНІАН), який був дивовижним чином поділений між його близькими друзями, закінчуючи і Бесланом (ідеться про школу, яку захопили терористи і в ході провальної операції спецслужб загинуло 329 осіб, з них 159 дітей. – УНІАН).

Тому він і пішов у прем’єри, закріпився лідером парламентської фракції, аби мати можливість влаштувати імпічмент МЕДВЕДЄВУ, якщо той погано поводитиметься".