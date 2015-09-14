Порошенко: Після російської агресії я нічого не боюся

Про це глава Української держави заявив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому сьогодні, повідомляє Deutsche Welle.

"Після російської агресії я нічого не боюся, - зазначив Порошенко. - Якщо ми вижили рік тому, то ми можемо зробити це сьогодні".

За його словами, Україні вдалося стабілізувати банківську систему і валютні резерви.

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Також Порошенко вкотре закликав західні країни надати Україні оборонне озброєння.

Він зазначив, що йдеться винятково про оборонні системи озброєння.

Важливо, вважає Порошенко, щоб Україна отримувала підтримку "не лише на словах".

"Ми захищаємо там (на Донбасі) не тільки нашу країну, ми захищаємо свободу і демократію", - підкреслив Порошенко.

Він нагадав, що військовий бюджет Росії у 30-45 разів більший, ніж України, і його країна "сьогодні зі зброєю XX століття протистоїть зброї XXI століття".

Тим не менш, глава Української держави висловив обережний оптимізм щодо "перемир'я, яке триває" на Донбасі.

За його словами, припинення воєнних дій між українською армією і проросійськими терористами призведе до того, що "в майбутньому Європі не доведеться вирішувати проблеми з біженцями".