Шендерович розповів, у чому різниця між Україною і Росією

У Росії - дуже сильна імперська ідеологія. Так вважає опозиційний політик, сатирик Віктор ШЕНДЕРОВИЧ. "У нас живе імперська бацила… Ми не відчуваємо себе людьми, якщо не протистоїмо, скажімо, Америці. Росіян заразили тим, начебто, Росія встала з колін, Росія протистоїть Заходу, її поважають у світі…І ця байка, цей гіпноз на нас діє", - так охарактеризував ідеологічну ситуацію ШЕНДЕРОВИЧ в інтерв`ю УНІАН .

На думку політика, Україна ж імперською бацилою не заражена: "На вас, судячи з Майдану, це не діє. Ви відчули, що вам довгий час брехали і вважали вас за бидло, і ви вийшли на Майдан. На мою думку, у цьому і є різниця між Росією та Україною".