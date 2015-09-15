Березюк: "Самопоміч" поки що залишається в коаліції

Про це Березюк заяви в ефірі ICTV ввечері 14 вересня, передає Українська правда.

"На сьогоднішній день ми залишаємося у коаліції - лише для того, щоб дати шанс коаліції управляти державою. Є шанс - ми будемо працювати, не буде шансу - ми про це скажемо", - заявив Березюк.

Він також повідомив, що у ході зустрічі лідерів фракцій коаліції та президента Петра Порошенка обговорювалися кілька ключових питань, зокрема - формат роботи коаліції, судова реформа, тарифи та економічний блок.

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"Ми спробували домовитися, що ми повертаємося до режиму роботи "Рада коаліції", який був на початку, шукаємо консолідовані, консенсусні рішення, виходимо в зал і не голосуємо принципові для держави рішення голосами "Опозиційного блоку", - зазначив він.

Також Березюк повідомив, що з президентом обговорювалося питання внесення змін до Конституції у ході судової реформи.

"Якщо ми збираємося вносити зміни щодо судочинства, в цих змінах має буде речення, що ми передбачаємо зміну суддів. Ми повинні закласти те, що судді протягом року-двох-трьох мають бути змінені. Так, за один день ми 9,5 тисяч суддів не змінимо. Цьогоріч ми маємо точно змінити 300 суддів - чи скільки їх є - вищих апеляційних судів у Києві", - заявив Березюк.

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Окрім цього у ході зустрічі обговорювався економічний блок питань, зокрема - реформа на митниці.

"Митниця як решето. За три місяці пропозиції щодо співпраці з британськими та швейцарськими компаніями повністю саботуються керівництвом ДФС і Кабміном. Митниця служить олігархам і бандитам, але точно не суспільству і державі", - заявив очільник фракції "Самопомочі".

Також обговорювалося питання тарифів. Як заявив Березюк, вони нараховані непрозоро, "без врахування найважливіших чинників, зокрема й балансу газу, який точно зменшився, а значить, має зменшитися і тариф", - заявив Березюк.

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Як повідомляв УНІАН, за словами лідера фракції "Самопоміч" Олега Березюка, сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада України має розгянути кадрові питання, які стосуються відставки віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського та міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.