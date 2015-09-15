"Відродження" пропонує Раді найближчі два місяці працювати в пленарному режимі

Для того, щоб за цей час заслухати звіт кожного міністра щодо результатів роботи за рік, а також планів реформ на 2016-й.

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар під час виступу у сесійній залі.

«Партія «Відродження» пропонує розписати календарний план на найближчі 2 місяці, щоб кожен робочий тиждень викликати одного чи двох міністрів, які звітуватимуть про рік своєї діяльності. А також продемонструють свої плани роботи на найближчі півроку. Якщо таких планів немає, якщо і міністрів будуть відсутні готові законопроекти, які несуть реформи в їх галузях, парламент може одразу ж проголосувати за відставку таких міністрів», - заявив Віктор Бондар.

Він також прокоментував плани уряду із підняття соціальних стандартів. Які він пов’язує із наближенням місцевих виборів.

«Якщо слухати виступаючих з коаліції, складається враження, що в державі все налагодилось, і українці стали жити краще. За півтора місяці до виборів ви хочете кинути людям «подачку», і таким чином хочете показати, наче уряд щось робить. Ви пропонуєте підняти соціальні стандарти на 13%. В той час як за останні 1,5 року, тобто з того часу, коли востаннє підвищувались соціальні стандарти, споживча інфляція вже перевищила 86,8%. То які 13%, що вони можуть компенсувати людям? Вони не допоможуть вижити, заплатити нові комунальні тарифи – це практично знущання над людьми і показова акція перед виборами», - наголосив Віктор Бондар.

«Я хочу побачити, як урядовці самі проживуть на ці 1378 гривень цілий місяць, заплатять тарифи, будуть лікувати своїх родичів. А решту витрачати на хліб та на те, щоб вижити», - додав лідер партії «Відродження».

«Це ганебно, шановні урядовці, цей уряд треба гнати в шию», - резюмував Віктор Бондар.