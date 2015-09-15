У Білому домі допустили зустріч Обами з Путіним
21:22, 15 вересня 2015Політика
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У Білому домі допустили зустріч президента США Барака Обами і його російського колеги Володимира Путіна для обговорення сирійського питання.
REUTERS
Про це повідомляє в понеділок, 14 вересня, AP, посилаючись на прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста, передає Дождь.
За словами представника Білого дому, у Росії в Сирії нібито є законні інтереси, а також значні інвестиції. Саме з цієї причини США закликали Москву конструктивно скоординувати зусилля з міжнародною коаліцією, яка бореться з «Ісламською державою».
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«З усіма їхніми протиріччями, президент (Обама) відчуває, що вони можуть поговорити начистоту разом з один одним», — розповів Ернест.
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