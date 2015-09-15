У Білому домі допустили зустріч Обами з Путіним

Про це повідомляє в понеділок, 14 вересня, AP, посилаючись на прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста, передає Дождь.

За словами представника Білого дому, у Росії в Сирії нібито є законні інтереси, а також значні інвестиції. Саме з цієї причини США закликали Москву конструктивно скоординувати зусилля з міжнародною коаліцією, яка бореться з «Ісламською державою».

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«З усіма їхніми протиріччями, президент (Обама) відчуває, що вони можуть поговорити начистоту разом з один одним», — розповів Ернест.