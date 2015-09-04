Путін: Асад готовий поділитися владою і провести парламентські вибори

Про це Путін сказав, виступаючи у Владивостоці на Східному економічному форумі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Росія разом Іраном була і залишається союзником Асада у війні, яка вирувала в Сирії чотири з половиною роки і забрала чверть мільйона життів.

Москва дала ясно зрозуміти, що не хоче бачити повалення Асада і закликала його зарубіжних супротивників, включаючи Сполучені Штати і Саудівську Аравію, співпрацювати з Дамаском в боротьбі із "Ісламською державою".

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"Ми дійсно хочемо створити якусь міжнародну коаліцію для боротьби з тероризмом і екстремізмом", - сказав Путін додавши, що він говорив з президентом США Бараком Обамою з цього питання.

"Ми також працюємо з нашими партнерами в Сирії. Загалом, є розуміння, що це об'єднання зусиль у боротьбі з тероризмом має йти паралельно певним політичним процесам в самій Сирії. І сирійський президент погодиться з усим аж до проведення дострокових виборів, скажімо, парламентських, і налагодження контактів з так званою здоровою опозицією, залучивши її до уряду", - сказав Путін.

Москва хоче, щоб проведення авіаударів коаліції під керівництвом США по позиціях "Ісламської держави" координувалося із сирійською та іракською арміями, а також курдськими силами.

Раніше низка провідних західних ЗМІ повідомили, що російські війська воюють на боці армії президента Башара Асада.