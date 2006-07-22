Ізраїль підтвердив, що його наземні війська вже діють у Лівані

Ізраїль підтвердив, що кілька його армійських підрозділів вже протягом кількох днів діють на території сусіднього Лівану, хоча масштабна операція там досі не проводилася. Скільки саме військові дислоковано на ліванській стороні межі, ізраїльські військові не уточнили.

Представник моніторингової групи ООН на півдні Лівану повідомив на умовах анонімності, що, за його інформацією, в західному секторі прикордонної зони дислоковано від 300 до 500 ізраїльських військових. Підтримку їм надають 30 танків, сказав він.

Тим часом, за повідомленнями ізраїльської сторони, до кордону з Ліваном стягнуто значну кількість військ і бронетехніки. Ізраїль заявляє, що в разі потреби готовий почати наземну операцію проти бойовиків угруповання "Хезболлах". Досі для ударів по Лівану Ізраїль застосовував авіацію, флот і артилерію.

Начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Ден Халуц заявив, що в результаті дій ізраїльських сил на північному фронті знищено більше 100 бойовиків угруповання "Хезболлах".

Д.Халуц підтвердив позицію уряду Ізраїлю, згідно якою метою військової операції в Лівані є кардинальна зміна ситуації, коли на кордоні з Ізраїлем базується терористична організація.

РосБізнесКонсалтинг