Рада з чотирьох спроб не змогла звільнити Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я

Депутати 4 рази безрезультатно намагалася відправити Александра Квіташвілі у відставку. Як передає кореспондент УНІАН, при першому голосуванні за відставку було 170 голосів народних депутатів, при другому - 222, при третьому - 216, при четвертому - 220. Як відомо, для результативного голосування необхідно мінімум 226 голосів.

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У своєму виступі перед голосуванням за проект постанови Олександр Квіташвілі зазначив, що не знайшов спільної мови із комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я, де, за його словами, працюють некомпетентні люди. Водночас він запевнив, що готовий служити на благо України.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Олександр Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я й оголосив, що написав заяву.