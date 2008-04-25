Ющенко сходить на футбол і поїде у Донецьк
15:30, 25 квітня 2008Політика
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Попередня програма перебування
|Анатолій БЛИЗНЮК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.
За його словами, Президент 7 травня після відвідин футбольного матчу Кубка України з футболу в Харкові приїде в Донецьк.
Згідно з попередньою програмою перебування, В.ЮЩЕНКО 8 травня побуває на Меморіальному комплексі «Саур-могила», де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги.
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