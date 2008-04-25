Ющенко сходить на футбол і поїде у Донецьк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7-8 травня відвідає Донецьку область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, Президент 7 травня після відвідин футбольного матчу Кубка України з футболу в Харкові приїде в Донецьк.

Згідно з попередньою програмою перебування, В.ЮЩЕНКО 8 травня побуває на Меморіальному комплексі «Саур-могила», де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги.