Засідання ВР закрили через сутички між представниками коаліції та фракції Ляшка (фото, відео)

У Верховній Раді України відбуваються сутички між представниками коаліції і фракції Радикальної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як лідер фракції РП Олег Ляшко після рішення парламенту про надання згоди на затримання та арешт депутата цієї фракції Ігоря Мосійчука підійшов до трибуни.

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Ляшко хотів виступити з трибуни парламенту, а голова ВР Володимир Гройсман відмовився надати йому слово для виступу.

У відповідьЛяшко почав кричати: "Подонок, скотина".

Сталася сутичка, і в цей час Гройсман достроково закрив засідання парламенту.