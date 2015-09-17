Засідання ВР закрили через сутички між представниками коаліції та фракції Ляшка (фото, відео)
18:07, 17 вересня 2015Політика
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Ляшко хотів виступити з трибуни парламенту, а голова ВР Володимир Гройсман відмовився надати йому слово для виступу.
Ляшко звинувачує Гройсмана у тому, що він не дав йому слово / Скріншот відео
У Верховній Раді України відбуваються сутички між представниками коаліції і фракції Радикальної партії.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як лідер фракції РП Олег Ляшко після рішення парламенту про надання згоди на затримання та арешт депутата цієї фракції Ігоря Мосійчука підійшов до трибуни.
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Ляшко хотів виступити з трибуни парламенту, а голова ВР Володимир Гройсман відмовився надати йому слово для виступу.
У відповідьЛяшко почав кричати: "Подонок, скотина".
Сталася сутичка, і в цей час Гройсман достроково закрив засідання парламенту.
Сутичка в Раді / @alexrbchn
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