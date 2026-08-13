Прессекретар Білого дому залишить свою посаду: Трамп назвав причину

Хто стане новим прессекретарем, він не уточнив.

Керолайн Левітт залишає посаду прес-секретаря Білого дому і стане радником президента США. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп, який нещодавно пояснив, чому таємно змінив літак після саміту НАТО в Туреччині.

"Наша чудова прес-секретарка Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці цього місяця, щоб проводити більше часу зі своїми чудовими маленькими дітьми та родиною - рішення, яке я повністю розумію та поважаю", - написав він у Truth Social.

Хто стане новим прес-секретарем, він не уточнив, але зазначив, що Левітт стане одним із його головних зовнішніх радників і "впливовим голосом у Республіканській партії".

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За словами Трампа, вони працюють над тим, щоб "кинути виклик історії та здобути переконливу перемогу на проміжних виборах".

"Керолайн була справжнім лідером у Білому домі й проробила феноменальну роботу, борючись за справедливість і свободу з 2018 року, зокрема під час нашої історичної виборчої кампанії 2024 року. Вона була однією з найкращих прес-секретарів Білого дому за всю історію цієї посади. Дякую за чудово виконану роботу!" - додав Трамп.

Керолайн Левітт - останні новини

У травні Левітт повідомила про народження доньки. Дівчинка з'явилася на світ 1 травня й отримала ім'я Вівіана. Разом із чоловіком Ніколасом Річчо вони також виховують маленького сина Ніко. Напередодні пологів прес-секретарка пішла у декретну відпустку.

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