Зеленський: Україна переживе зиму, якщо США нададуть 5% своїх ракет до Patriot

Україна потребує щонайменше 5% американського запасу ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, а 10% допомогли б зупинити російські балістичні удари.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно отримати від США щонайменше 5% запасу ракет-перехоплювачів для систем Patriot, аби пережити майбутню зиму. За його словами, 10% американських запасів могли б дозволити Україні знищувати всі російські балістичні ракети. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

За словами президента, останніми тижнями Росія різко наростила кількість балістичних ударів по Україні, зокрема по Києву. Водночас запаси ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні майже вичерпані.

"Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше", – заявив Зеленський.

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Він зазначив, що українці змушені щодня переживати повітряні атаки, а масштабні ракетні удари відбуваються кілька разів на місяць. Президент наголосив, що люди залишаються стійкими, однак уже втомилися від постійних обстрілів.

Зеленський розповів, що питання отримання додаткових перехоплювачів для Patriot є одним із головних у його переговорах із союзниками:

"Якщо вони продадуть нам 5% ракет-перехоплювачів, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%".

Він додав, що щодня намагається домовитися про постачання ракет, зокрема через прямі контакти з Білим домом та переговори із союзниками. Водночас частину своїх дій Зеленський не може розкривати публічно.

Окремим викликом залишається виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість надати Україні ліцензію на самостійне виробництво таких ракет, однак згодом висловив сумніви щодо цієї ідеї.

"Зараз у мене немає навіть 5%, і я не маю такої підтримки. І це для мене – великий виклик, один із найбільших, з якими я стикався з самого початку цієї війни", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна також продовжує працювати зі США над мирним процесом. Київ наполягає на більшій залученості американської сторони та вважає, що на Росію необхідно чинити сильніший тиск, оскільки Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну.

Зеленський також відкинув можливість передачі Росії решти територій Донбасу, яких вона прагне захопити. Він наголосив, що для України ключовими залишаються гарантії безпеки.

Президент додав, що погоджується з оцінками, за якими Путін у майбутньому може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема на одну з балтійських держав.

"Він не знає, як закінчити цю війну без масштабної окупації або великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну… Він хоче швидкої перемоги, на 100% впевнений, що переможе, окупує, знищить або візьме під контроль", – сказав Зеленський.

Patriot для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про щомісячну поставку ракет до Patriot. Однак цих поставок все одно буде недостатньо для належного захисту України від російських атак.

Водночас Україна бореться за отримання ліцензій на виробництво перехоплювачів. За даними ЗМІ, американські збройові компанії побоюються, що Україна після отримання ліцензій на Patriot зможе вдосконалити виробництво ракет і виробляти їх швидше та дешевше. Таким чином, наголошували журналісти, розробники побоюються конкуренції.

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