Українські оператори дронів розгромили американські війська на навчаннях у Німеччині, - WSJ

Наші військові діяли настільки ефективно, що американським підрозділам доводилося неодноразово "відроджуватися".

На початку цього року американські військовослужбовці зустрілися з українськими операторами безпілотників під час військових навчань у Німеччині, але для американців це закінчилося невдачею. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел, під час навчань під назвою "Combined Resolve" українські підрозділи безпілотників без зусиль виявили та знищили американські війська й бронетехніку, які прибули в рамках ротації з Форт-Худа в Техасі.

Подібні маневри проводяться саме для того, щоб війська могли відпрацювати реалістичні бойові умови.

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У навчаннях "Combined Resolve" було задіяно близько 3500 американських військовослужбовців.

За словами джерел, їхнім завданням був штурм позицій, утримуваних силами противника на армійському полігоні, які були посилені українськими військовослужбовцями з 412-го полку сил безпілотних систем (Nemesis). За словами представника армії, війська були оснащені стандартними системами радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам.

За даними американських чиновників, українські оператори безпілотників знищили американську бронетанкову бригаду під час навчань.

Учасник навчань повідомив, що війська задіяли в боях важку бронетехніку, яка піднімала пил, що полегшувало її виявлення українськими розвідувальними безпілотниками. За цими дронами слідували безпілотники, що скидали вибухівку, та безпілотники з видом від першої особи, які обстрілювали цілі в бою.

Зазначається, що українські дрони розправлялися з американською технікою настільки швидко, що її доводилося повертати в навчання як нові одиниці або "відновлювати", щоб навчання могли тривати.

США повторили сценарій навчань протягом двох тижнів

За словами представника армії, сили, що змінювали одна одну, покращили свої показники, ставши більш вправними у розсіданні та маскуванні, а також у використанні засобів радіоелектронної боротьби. Українці також перейшли на інший бік у середині навчань і допомогли їм ефективно використовувати безпілотні технології в наступальних операціях, додав чиновник.

Важливо, що це був не перший випадок, коли США зіткнулися з досвідом України у використанні безпілотників.

У 2023 році американський офіцер піхоти, який допомагав навчати українські війська, зрозумів, що США необхідно повчитися у них у сфері ведення війни за допомогою безпілотників, і розробив програму навчання, яку згодом перейняли інші армійські підрозділи, як повідомив американський чиновник.

Українські військові на навчаннях

У травні минулого року українські оператори безпілотників легко розгромили британські, естонські та інші сили НАТО, включаючи американський контингент, під час навчань у Балтійському регіоні.

Цієї весни шведські війська провели навчання з союзниками по НАТО, під час яких українські команди безпілотників також перевершили їх.

Український надводний дрон сімейства Magura потопив корабель-мішень під час американо-філіппінських навчань Balikatan 2026.

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