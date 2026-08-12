Над стратегічною авіабазою однієї з країн, яка допомагає Україні, літали невідомі дрони

При цьому дрони не були знищені за допомогою засобів протидії безпілотникам.

Невідомі дрони літали над територію однієї з найважливіших авіабаз Австралії, де базуються винищувачі F-35A країни. Про це пише видання The Daily Telegraph.

Зазначається, що інцидент стався на авіабазі у Вільямтауні в період з 11 до 13 липня. Збройні сили Австралії наразі не знають, хто керував безпілотниками та з якою метою вони перебували в заборонених для польотів зонах.

При цьому дрони не були знищені за допомогою засобів протидії безпілотникам.

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Інформацію про їхню появу передали підрозділу поліції штату Новий Південний Уельс, який спеціалізується на боротьбі з БпЛА та наразі проводить розслідування. Командирам авіабази також наказали "забезпечити закриття жалюзі на вікнах", щоб запобігти можливому витоку інформації.

Важливо, що експерти та представники опозиції ставлять під сумнів спроможність Міністерства оборони Австралії оперативно реагувати на подібні інциденти.

Йдеться про те, чи має відомство достатньо обладнання, підготовлених операторів і швидких процедур для застосування законодавства та засобів ураження проти дронів з метою захисту військових об’єктів на території країни.

Директор з питань національної безпеки Австралійського інституту стратегічної політики доктор Джон Койн заявив, що Міністерство оборони та Австралійська організація безпеки та розвідки повинні "провести ґрунтовне розслідування", щоб встановити, хто керував дронами, звідки вони прибули та яку інформацію могли отримати під час польоту над військовим об’єктом.

Варто зазначити, що авіабаза Вільямтаун є одним із найбільш стратегічно важливих оборонних об’єктів Австралії. На ній базуються найсучасніші бойові літаки країни - винищувачі F-35A, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail.

Невідомі дрони над Німеччиною

Нещодавно над базою Бундесверу біля Мехерніха, на якій відбуваються технічне обслуговування та ремонт систем протиповітряної оборони Patriot, зафіксували шість прольотів дронів.

Там також розташований склад матеріально-технічного забезпечення з посиленими заходами безпеки в добре захищеному підземному об’єкті на глибині 130 метрів.

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