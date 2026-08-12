У Латвії забули закупити боєприпаси для систем боротьби з дронами, - прем'єр

Країна створює єдину систему для відбиття дронових атак, синхронізувавши дії прикордонної служби та Мініоборони.св

Закупивши антидронові системи для відбиття можливих атак у Латвії забули придбати до них боєприпаси. Про це розповів прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс, пише Суспільне.

Журналісти попросили його прокоментувати роботу ексміністра оборони Андріса Спрудса, який подав у відставку після інцидентів із БПЛА.

"Обладнання закупили, а боєприпаси купити забули", – коротко прокоментував подію Кулбергс, однак визнав, що така ситуація справді була.

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Втім, він не уточнив, про яку саме закупівлю чи антидронову систему йдеться і яке відомство країни відповідало за те, що боєприпаси не придбали. Кулбергс пояснив, що поки не можна розголошувати подробиці щодо інцидентів з безпілотниками та оборонних можливостей, оскільки це питання ще вирішується.

Він зазначив, що Латвія позиціює себе "великою державою" у сфері дронів, проте "за цим немає реального змісту". За його словами, зараз створюється єдина система, у межах якої буде синхронізовано дії прикордонної служби та Мініоборони. Під час її створення використовується також досвід України, щоб контролювати латвійський повітряний простір та нейтралізувати загрозу БпЛА за допомогою антидронових засобів, а не дорогих ракет.

Як у Латвії готуються захищати критичну інфраструктуру

Нагадаємо, що Латвія посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, розташованої вище за течією від столиці Риги, та на величезному підземному газосховищі у зв’язку з розвідувальними даними, що вказують на загрозу з боку Росії. Прем’єр-міністр також закликав до якнайшвидшої інтеграції в систему оборони НАТО системи протидії безпілотникам, що розробляється в Латвії за сприяння України.

Литва також має розвідувальну інформацію про те, що РФ планує напади на інфраструктуру. У якості запобіжного заходу там також буде посилено охорону обʼєктів, енергетики й транспорту.

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