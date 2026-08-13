NASA показало Крим частиною Росії під час трансляції сонячного затемнення

Під час трансляції сонячного затемнення 12 серпня на карті NASA Крим відокремили від України лінією кордону.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) під час прямої трансляції сонячного затемнення 12 серпня показало карту, на якій окупований Крим візуально відокремили від території України та позначили як частину Росії.

12 серпня мільйони людей у різних країнах спостерігали за повним сонячним затемненням. NASA вело пряму трансляцію астрономічного явища, під час якої демонструвалися карти із зонами його видимості. Саме на одній із таких карт глядачі помітили зображення Криму.

На карті півострів був відділений від материкової частини України лінією кордону. Через це зображення створювало враження, що Крим належить Росії.

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Водночас офіційні матеріали NASA щодо затемнення описують регіони, через які проходила його повна фаза, і не містять твердження про зміну міжнародно визнаних кордонів України. NASA зазначало, що затемнення 12 серпня було повністю видимим у частинах Гренландії, Ісландії, Росії, Іспанії та інших регіонів, тоді як у багатьох країнах спостерігалася часткова фаза.

Поява Криму на карті саме в такому вигляді викликала обурення в українському інформаційному просторі. Водночас наразі немає офіційного пояснення NASA щодо того, чому під час трансляції використовувалося таке картографічне позначення.

Крим у центрі уваги - останні інциденти

Нагадаємо, що Крим залишається тимчасово окупованою Росією територією України, анексію півострова у 2014 році не визнає Україна та переважна більшість держав світу.

У 2023 році тодішній уряд Угорщини у відео під назвою "Настав час для миру" опублікував кадри руйнувань в Україні, а закадровий голос заявив, що зупинити це можна тільки за допомогою "припинення вогню".При цьому зображена карта України не включає окупований росіянами український Крим.

Тоді в МЗС України наголосили, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

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