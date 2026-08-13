У Повітряних силах пояснили, чому змінили формат звітів про удари балістикою по Україні

Командування ЗС продовжуватиме надавати ЗМІ узагальнену інформацію про засоби повітряного нападу.

Повітряні сили Збройних сил України припиняють щодня публікувати дані про збиті російські балістичні ракети, які окупанти запускають по Україні.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook повідомив, що "військове керівництво ухвалило рішення внести певні зміни (обмеження) до ранкових зведень, що стосуються ворожої "балістики" (під час масованих атак): кількості запущених, збитих, подавлених ракет, а також тих, що не досягли цілей".

Варто зазначити, що донедавна вранці Повітряні сили публікували в соцмережах детальні зведення про повітряні цілі, виявлені під час нічних атак. У них містилася інформація про засоби повітряного нападу різних типів, зокрема про збиті дрони, крилаті та балістичні ракети, а також про те, скільки з них досягли цілей або не досягли їх.

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Ігнат наголосив, що ЗСУ продовжуватимуть у режимі реального часу попереджати про всі виявлені повітряні цілі. Також командування ЗС продовжуватиме надавати ЗМІ узагальнену інформацію про засоби повітряного нападу. З його допису випливає, що йдеться про сумарні підрахунки за більш тривалий період часу, наприклад за місяць. Речник наголосив:

"До речі, ранкові дані щодо ударів змінювалися вже з десяток разів, відповідно до реалій, тактики застосування, засобів повітряного нападу та інших обставин".

Ігнат також повідомив, що в липні 2026 року Росія застосувала проти України понад 450 ракет різних типів, серед яких майже 200 балістичних.

Інформування Повітряних сил про удари

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили змінили формат щоденних зведень і перестали публікувати дані про кількість ракет, які Росія запускає під час повітряних атак.

За словами джерела Bloomberg, війська протиповітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Водночас Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець з радіотехнологій та радник президента України, зазначив, що рішення не публікувати інформацію про кількість ракет викликає неоднозначні відчуття.

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