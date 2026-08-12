У Європі та Україні відбулося сонячне затемнення (відео)

Найкраще затемнення видно на Шацьких озерах на Волині - там Місяць закриє близько 65% диска Сонця.

У середу ввечері, 12 серпня, в Європі розпочалося рідкісне повне сонячне затемнення. Його можна спостерігати у північній та центральній Іспанії, частково в Португалії, Гренландії та Ісландії.

У небі України теж можна було побачити часткове затемнення. Згідно з прогнозами, найкраща видимість буде в західних регіонах, там Місяць закриє Сонце близько 40%.

Найкраще затемнення видно на Шацьких озерах на Волині - там Місяць закриє близько 65% диска Сонця.

Відео дня

У Європі тисячі людей зібралися, щоб побачити, як Сонце "зникне" на 1 хвилину та 45 секунд.

У Ісландії сонячне затемнення було видно у Вестфьордах пізно вдень, а повна фаза досягла Рейк’явіка близько 21:00. Мешканці столиці Ісландії Рейк’явіка пережили короткий період темряви під час повного сонячного затемнення.

Місячне затемнення

Наприкінці серпня українці зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище - часткове місячне затемнення.

У цей день Місяць частково зануриться в тінь Землі, а астрологи вважають цей період часом важливих змін і завершення старих життєвих етапів.

Що таке місячне затемнення, коли його можна буде побачити в Україні та що воно, за прогнозом астролога, принесе кожному знаку Зодіаку - читайте в матеріалі УНІАН.

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