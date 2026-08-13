На Сицилії та Мальті виникли перебої з авіарейсами через виверження вулкана

Влада приймає рішення про закриття аеропортів, зважаючи на напрямок вітру та концентрацію попелу, часто в дуже короткі терміни.

Виверження вулкана Етна продовжує спричиняти авіакатастрофу на Сицилії. Аеропорт Катанії залишиться закритим через вулканічний попіл у повітрі, повідомила адміністрація аеропорту. Про це пише Der Spiegel.

З п’ятниці найактивніший вулкан Європи вивергає велику кількість попелу та розпечених каменів. За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології, з двох жерл на висоті 2360 і 2750 метрів виривалися густі потоки лави. Нещодавно відкрилися ще два жерла, з яких тече лава.

Зазначається, що авіасполучення порушено вже шість днів поспіль. Влада приймає рішення про закриття аеропортів, спираючись на напрямок вітру та концентрацію попелу, часто в дуже короткі терміни. Останнє виверження створює серйозні проблеми в розпал пікового туристичного сезону, коли на Сицилії перебуває багато іноземних туристів.

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З міркувань безпеки в Катанії наразі заборонені посадки та зльоти літаків. Обмеження частково торкнулися й аеропорту Комізо. Для багатьох відпочивальників це означає перебронювання квитків, тривале очікування та додаткові поїздки по Сицилії або на поїзді до материкової частини Італії, включаючи переправу на поромі. Останніми днями виїзд із Катанії став для багатьох туристів складним завданням.

Мальта також постраждала

Компанія, що управляє аеропортом, закликала пасажирів перевіряти статус своїх рейсів у своїх авіакомпаніях. Наприклад, Ryanair повідомила пасажирам про значні затримки, скасування та перенаправлення.

Тепер наслідки поширюються за межі Сицилії. Згідно з повідомленням у "Times of Malta", у вівторок в аеропорту Мальти, найменшої країни ЄС, через хмару попелу було скасовано 19 рейсів, а в середу - ще кілька скасувань. Невелика острівна держава Мальта розташована на південь від Сицилії.

Новини туризму

У популярному хорватському курорті Макарська на узбережжі Адріатичного моря місцева влада посилила боротьбу з туристами, які залишають рушники та надувні матраци на пляжі на ніч, намагаючись таким чином "забронювати" найкращі місця на наступний день.

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