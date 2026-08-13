Окупанти почали застосовувати невідомий дрон з двома протитанковими мінами, - Флеш

Увагу привертають великі розміри несучого крила та хвостового оперення.

Російські окупанти почали використовувати новий дрон-камікадзе раніше невідомого типу, який несе дві протитанкові міни. Про це заявив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає "Мілітарний".

Зазначається, що візуально дрон схожий з безпілотниками сімейства "Молнія". Він має фюзеляж, який сформований з двох балок, а в центральній частині знаходиться апаратний відсік з батареєю.

"Увагу привертають великі розміри несучого крила та хвостового оперення. Ймовірно, це зроблено для збільшення підйомної сили, дальності польоту та часу планерування", - зазначає "Мілітарний".

Відео дня

Крім того, з кожного боку крила встановлено по одному електродвигуну невідомого типу. У носовій частині знаходяться дві протитанкові міни, швидше за все, ТМ-62. Слід наголосити, що така конфігурація вже зустрічалася раніше на моделях "Молнія-2".

"Також помітно, що в задній частині фюзеляжу встановлений елемент, який може виконувати роль противаги бойовій частині. Без такого елемента дрон, ймовірно, мав би зміщений уперед центр мас і втрачав би стабільність у польоті. У коментарях до допису зазначають, що такі дрони вже помічали під час польоту в напрямку Снігурівки", - додали у матеріалі.

Інші новини про зброю

Як писав УНІАН, ЗСУ отримають перехоплювач, здатний збивати російські дрони "Молнія", "Орлан" і Zala. Тепер такий перехоплювач можна придбати через систему DOT-Chain Defence, у тому числі, за програмою "єБали".

"Ідея створення TAF Kolibri-i10 народилася з практики застосування FPV-дрона Kolibri 10 для перехоплення ворожих крил. Бойовий досвід показав високу ефективність такого підходу, тому ми створили повністю новий спеціалізований перехоплювач з власною конструкцією для цього типу завдань замість модернізації існуючого виробу", - зазначили на сайті компанії-виробника TAF Industries.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що Росія хоче замінити звичайні "Шахеди" реактивними, але є одна проблема. На його думку, найближчим часом саме вони стануть основною платформою, яку Росія розвиватиме.

Вас також можуть зацікавити новини: